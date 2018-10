Regeringen skal bidrage med millioner til oprydningen i Grindsted

Formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark Jørn Lehmann Petersen, (S), forventer, at regeringen spytter godt i kassen, når der i 2019 skal forhandles om penge til oprydningen efter Grindstedværkets forurening.

Forureningen i Grindsted er Danmarkshistoriens største forurening. Den er voldsomt omfattende og har ligget som en tikkende bombe under byen og den omkringliggende natur og åer i næsten 100 år.

Hvis der ikke kommer penge fra regeringen, så kan vi ikke rense forureningen op. Det har vi simpelthen ikke midler til. Jørn Lehmann Petersen, fmd., Miljøudvalget, (S), Region Syddanmark

Nogle steder ligger forureningen helt ned til 80 meters dybde og er meget kompliceret at fjerne.

Det er giftige affaldsprodukter fra Grindstedværkets produktion i perioden 1934-62, som er deponeret i undergrunden.

Beregninger viser, at det vil koste et trecifret millionbeløb at rydde op, og det kræver staten kommer på banen for hverken Billund Kommune eller Region Syddanmark har midler til at klare opgaven selv.

Region Syddanmark har afsat 20 millioner kroner i budgettet til oprydning efter forureninger, som for eksempel mindre forureninger i vandboringer og lignende.

- De penge rækker slet ikke til oprydningen i Grindsted, siger Jørn Lehmann Petersen, som regner med at forhandlinger med regeringen om penge til oprydningen i Grindsted går i gang til næste år.