Regeringsudspil mødes med mistro i ghetto

Et punkt i regeringens ghettoudspil skaber hovedrysten på Stengårdsvej i Esbjerg.

Torsdag præsenterede regeringen et ghetttoudspil under navnet ’Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030’.

Det udspil kommer blandt andet til at ramme en integreret institution i beboerhuset Krydset på Stengårdsvej i Esbjerg. Stengårdsvej er på ghettolisten.

Et er punkterne i regeringens udspil lyder: "Der må maksimalt nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution."

I institutionen er 37 procent af de 120 børn fra ghettoen. Dækker punktet også børn fra andre udsatte områder, så stiger antallet af børn, der skal flyttes drastisk både fra Krydset og andre institutioner i kommunen.

- Hvis vi skulle flytte børnene her og nu, ville vi skulle flytte 150 børn, men hvor skal vi flytte de børn hen, og hvilke børn skal flytte ind i institutionen i stedet for ?, spørger Diana Mose Olsen (SF), der er formand for Børn & Familie-udvalget i Esbjerg Kommune til TV SYD.

Forslaget møder heller ikke megen forståelse i Krydset.

- Børnene kender hinanden fra området, sådan har det altid været. Man vil gerne gå i skole eller børnehave i det område, man bor i, så det er et fuldstændig vanvittigt forslag efter min mening, siger Susanne Rønne, der er leder for bydelprojektet 3-i-1 i Esbjerg, til TV SYD.

Diana Mose Olsen tror ikke på at punktet kan overleve i den kommunale virkelighed.

- Vi står i en situation, hvor vi får et udspil fra Christiansborg, der er svært omsætteligt i hverdagen ude i kommunerne, vil jeg sige. Så har jeg sagt det pænt, afslutter hun.