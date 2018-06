Region bliver dagligt angrebet af hackere - vil bruge 5,5 millioner ekstra på at stoppe dem

Region Syddanmark indfører mere overvågning af it-systemerne efter kritik fra statsrevisorer.

Hackere er en seriøs trussel for Region Syddanmark, som især skal sikre oplysninger om borgernes sundhed.

Derfor opruster regionen nu kampen mod it-kriminelle. Det sker ved at bruge 5,5 millioner ekstra på sikkerhed i 2018.

Desværre er det næsten hverdagskost, at der er alvorlige forsøg på cyberangreb mod os. Mette Bossen Linnet (V), formand for Region Syddanmarks digitaliseringsudvalg

- Hackerne bliver dygtigere, og det bliver hele tiden billigere at købe de rette redskaber til at gennemføre angreb. Desværre er det næsten hverdagskost, at der er alvorlige forsøg på cyberangreb mod os. Det er vi nødt til at handle på, siger Mette Bossen Linnet (V), som er formand for regionens digitaliseringsudvalg.

Mere overvågning

Hun oplyser, at regionen får flere specialister end før til at overvåge regionens it-systemer døgnet rundt.

Antivirus-programmer og firewalls skal overvåges, og der skal være bedre mulighed for at scanne efter virus og malware.

Desuden deles regionens netværk op i mindre bidder. Så hvis et angreb lykkes, rammer det ikke så bredt, som det ellers kunne have gjort.

Kritik fra statsrevisorer

Tilbage i november fik Region Syddanmark kritik fra Statsrevisorerne, som mente, at der var for risiko for, at regionens patientdata havnede i de forkerte hænder.

Revisorerne kritiserede, at alt for mange medarbejdere havde lokale administratorrettigheder. Samt at der var passwords, som ikke var skiftet i op til ni år.

- Vi havde i forvejen fokus på de ting. Nu fremskynder vi en række initiativer, som gør, at vi fortsat er et skridt foran dem, som har ondsindede hensigter, siger Mette Bossen Linnet.

Formanden understreger, at det ikke hidtil er lykkedes for hackere at ”kuppe” regionen.

- Når vi nu styrker cybersikkerheden, sker det ikke på baggrund af en konkret hændelse, men for at sikre, at vi bliver ved med at være på forkant med udviklingen.