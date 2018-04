Region: Brug lægevagten med omtanke

Region Syddanmark relancerer en kampagne, der skal få borgerne til at bruge lægevagten rigtigt.

Ørevoksproblemer, børneorm og fornyelse af p-pille-recepter er nogle af de ting, som borgerne ringer med til lægevagten i Region Syddanmark.

Men det er ikke noget, der er så akut, at man skal ringe til lægevagten, skriver regionen i en pressemeddelelse. I stedet skal man gå til egen læge i åbningstiden.

Opkald med knap så akutte problemer er med til at presse lægevagten og kan spærre for vigtige opkald. Derfor relancerer Region Syddanmark kampagnen Brug lægevagten med omtanke.

- Vi har ikke en konkret opgørelse over unødvendige opkald. Men vi hører fra vagtlægerne, at det er et problem. De unødvendige opkald skaber også et pres på planlægningen, hvor det kan være en udfordring at få vagterne besat, det læs bliver der skubbet til, siger Bo Libergren (V), der er udvalgsformand i Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark.

I sommeren 2017 kørte kampagnen for første gang via brochure, sociale medier og en ændring i lægevagtens telefonbesked.

Den kampagne ser ud til at have fået effekt. I hvert fald er antallet er recepter udskrevet af lægevagten i årets to første måneder faldet fra 10.894 i 2017 til 9.471 i 2018.

Nu kører kampagnen så igen.

-Når man laver en kampagne, så hænger budskabet ved i nogen tid, men for at det skal hænge ved, så kræver det en gentagelse, så derfor tager vi nu ud og går mere i dialog med borgerne, siger Bo Libergren.

Den 5. april deler regionspolitikerne plastre med budskabet og chokolade ud. Det sker fra klokken 15 til 17 i Kolding Storcenter og Borgen i Sønderborg. For fynboerne sker det i Rosengårdscentret i Odense.