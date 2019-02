Unge med ondt i livet skal hjælpes tidligere

Havde Birgitte Skjødt fået hjælp tidligere, ville hun ikke være blevet så psykisk syg, mener hun. Nu skal nyt samarbejde hjælpe andre unge tidligere.

Lærere, pædagoger og andre, som er i daglig kontakt med børn og unge, skal være bedre til at spotte dem, der mistrives og har brug for hjælp.

I de senere år er der blevet mange flere børn og unge i psykiatrien, og det forsøger Region Syddanmark nu at stoppe.

Den afsætter 46,6 millioner kroner frem til år 2021 til at hjælpe det såkaldte frontpersonale i skoler og institutioner til at blive bedre til at se, når et barn og et ungt menneske går rundt og har det skidt.

Selvskade

En, der kunne have haft gavn af det, er 24-årige Birgitte Dahl Skjødt fra Vejle. Hendes ungdom var plaget af

selvskade, psykiske diagnoser og hospitalsbesøg, og hun er overbevist om, at det ikke var sket, hvis nogle

voksne havde reageret tidligere.

- I dag har jeg borderline og anoreksi, men de ville ikke have været så alvorlige, hvis mine lærere dengang

havde været mere opmærksomme på mine tydelige symptomer, siger Birgitte Dahl Skjødt til TV SYD.

I dag er hun i praktik på Psykiatrisk Sygehus i Vejle - men kan kun arbejde otte timer om ugen.

Nogle af timerne bruger hun på at holde foredrag for andre unge.