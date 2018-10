Region: Hedensted må til lommerne hvis de vil bevare busser

Regionsrådsformand afviser, at letbane i Århus er årsag til, der skal lukkes busruter i Horsens og Hedensted.

Et par gange om ugen sætter Annelise Bækkelund sig til rette i rute 220 med kurs fra Horsens mod Tørring.

Det er en tur, hun tager tit. Hun er pensionist og har ikke selv bil. Derfor er bussen hendes eneste mulighed for at komme rundt.

Men måske kommer Annelise Bækkelund til at undvære bussen til Tørring i fremtiden.

Forsinkelserne på den århusianske letbane i efteråret 2017 er nemlig en af grundene til, at Region Midtjylland skal spare i alt 60 millioner kroner på den kollektive trafik.

Der findes ikke noget sted, hvor kommunen har så dårlig dækning af deres egne borgere som i Hedensted kommune, og det er så det vi tager konsekvensen af nu. Anders Kühnau, (S), formand, Region Midtjylland.

Besparelserne kommer sandsynligvis til at gå ud over rute 220, som formentlig bliver nedlagt helt fra april næste år, og det vækker forargelse i Hedensted Kommune:

- Jeg synes, det er meget svært at forsvare og forklare, at det er busserne ude i en kommune som Hedensted, der skal skæres væk, for at der er plads til en letbane. Det synes jeg ikke er i orden, siger Liselotte Hillestrøm (S), som er formand for udvalget for fritid og fællesskab i Hedensted Kommune til TV SYD.

Det er en kritik, formanden for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), afviser blankt:

- Vores serviceniveau i Hedensted er fire -fem gange så højt, som det er i eksempelvis Struer. Der kører fire gange flere regionale busser, end der kører kommunale busser i Hedensted. Det er helt enestående. Der findes ikke noget sted, hvor kommunen har så dårlig dækning af deres egne borgere som i Hedensted kommune, og det er så det, vi tager konsekvensen af nu, siger Anders Kühnau i TV SYD tirsdag aften.

Kommunens opgave

Hedensted Kommune har lige nu 10 regionale busruter, der krydser kommunegrænsen, og regionen peger på to ruter, der stopper med at køre fra april næste år: rute 220 og rute 110.

Ifølge Liselotte Hillestrøm er busruterne vigtige for en kommune som Hedensted:

- Selvom vi er en landkommune, så har vi stadig borgere – især unge borgere – der er afhængige af, at de kan tage kollektiv trafik, når de skal til og fra uddannelse, siger hun til TV SYD.

Ifølge Anders Kühnau er de busruter, der nu er truet af lukning og besparelser primært ”kommunale ruter”, som regionen for længst skulle have overdraget ansvaret for til kommunen.

Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Det ved jeg ikke. Så må jeg jo finde mig en mand med en bil, der kan køre mig. Annelise Bækkelund, pensionist, Hatting.

- Det kan virke hårdt, fordi vi nu trækker en konsekvens, som vi måske burde have trukket for nogle år siden. Men passagerer som Annelise Bækkelund bliver nødt til at gå til deres kommune, og de bliver nødt til at påtage sig den opgave som ret beset er deres i forhold til at dække de her ruter - som primært er kommunale - ind, siger han.

- De bliver nødt til at komme til lommerne, for ellers kan vi ikke have en velfungerende kollektiv trafik i Hedensted kommune i fremtiden, konstaterer Anders Kühnau.

Det er ikke toner, der klinger rent i Hedensted:

- Det forfærdelige er, at regionen melder ud som et ultimatum, at hvis ikke kommunen overtager busdriften af ruterne – primært sammen med Horsens Kommune – så bliver de lukket den 1. april næste år. Det kan vi simpelthen ikke leve med, siger Liselotte Hillestrøm til TV SYD.

Må finde en mand med en bil

Ifølge udvalgsformanden har Hedensted Kommune allerede sat ekstra penge af til kollektiv trafik på næste års budget.

- Vi har sagt til regionen, at vi gerne vil være med til at købe noget tid, så vi kan sætte os ned sammen med regionen og lave løsninger, der kan holde. Vi ved godt, at vi måske skal løfte en større del af den her opgave. Men der må være rimelighed i tingene, for man har også forpligtelser regionalt, siger Liselotte Hillestrøm.

Hvad Annelise Bækkelund skal stille op når – og hvis – hendes busrute lukker – ja det er uklart:

- Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Det ved jeg ikke. Så må jeg jo finde mig en maBesparelsernd med en bil, der kan køre mig, konstaterer hun på vej ud af rute 220.

