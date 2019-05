TDC-kunder er ramt af nedbrud på mobilnetværket. Alarmopkald på 112 fungerer ustabilt.

Omfattende telefonproblemer i Region Syddanmark gør, at borgerne for øjeblikket kan have svært ved at komme igennem til 112, lægevagt og regionens sygehuse. Derfor opfordrer regionen borgerne til at holde igen med at ringe 112 med mindre det er meget alvorligt.

Hvis man ikke kan komme igennem på alarmnummeret, opforderes man til at møde op på sygehusenes skadestuer og hos lægevagten.

TDC arbejder på højtryk med at løse problemet. Regionen melder ud, når telefonerne virker igen.