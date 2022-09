Sydjyske busruter risikerer at blive nedlagt - ordfører vil redde dem med særlig Mærsk-skat

Hos SF tror de på, at de har løsningen, der kan sikre, at busruterne slet ikke behøver at lukke.

De foreslår i et nyt udspil at pålægge Mærsk en særskat på 12 milliarder kroner af sit 270 mia. kroner store overskud i 2022 til både inflationsramte danskere og bl.a. sygehuse og offentlig transport, som er nødlidende på grund af inflationen.

- Mærsk har særskatteregler som har givet dem et svimlende overskud på 270 mia. kroner i 2022. Det er kun fair, at vi beder dem hjælpe de fattigste i vores samfund og også sikre, at vi har busser i landdistrikterne næste år. 12 mia. kroner som et engangsbeløb er et greb i lommen for dem, forklarer Karina Lorentzen (SF).