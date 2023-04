Det skyldes en fejl på et sporskifte ved Aarup. Banedanmark arbejder på at løse fejlen. Derfor kan man forvente længere rejsetid på strækningen. Der er i stedet indsat togbusser som erstatning for regionaltogene på strækningen.

Togbusserne fra henholdsvis Odense og Fredericia forventes at køre hver halve time, fremgår det af DSBs plan.