Regionen giver to mio. kr. til forskning – nu kan du bestemme, hvad der skal forskes i

Nu kan du være med til at bestemme, hvilke forskningsprojekter på sygehusene i Region Syddanmark, der skal have del af en præmiepulje på to millioner kroner i ”Et Sundere Syddanmark”.

Region Syddanmark sætter en pulje to millioner forskningskroner på højkant i konkurrencen ”Et Sundere Syddanmark”. Fem forskellige forskningsprojekter er med i opløbet. Der deltager ét forskningsprojekt fra hvert af regionens fem sygehuse: Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus, Odense Universitetshospital og Psykiatrien i Region Syddanmark. Alle projekterne er på forhånd screenet og godkendt af Regions Syddanmarks Strategiske Forksningsråd på baggrund af indstillinger fra de enkelte sygehuse. Der er altså tale om projekter, der tager udgangspunkt i den forskning, der foregår på alle regionens sygehus. Du kan være med til at vælge vinderne ”Et Sundere Syddanmark” bliver afviklet i et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn og TV SYD. Allerede nu kan du se og læse mere om de fem projekter her på hjemmesiden og fra mandag d. 23. september til fredag 27. september sætter TV 2/Fyn og TV SYD fokus på de fem forskellige projekter både online og i de store regionale nyhedsudsendelser hver aften kl. 19.30. Afstemningen foregår via SMS – alle kan stemme, og det koster kun alm. SMS-takst. Du kan kun stemme på ét af de fem projekter. Du kan læse mere om, hvordan du stemmer her på hjemmesiden. Afstemningen kører frem til onsdag d. 2. oktober kl. 19.15 Sådan fordeles præmiepuljen I alt tre af de fem projekter får del i præmiepuljen på to millioner forskningskroner.

Der er én million kroner til førstepladsen, 600.000 kr. til andenpladsen og 400.000 kr. til tredjepladsen. De to millioner kroner er stillet til rådighed af Region Syddanmark, der har en central forskningspulje på cirka 50 mio. kroner årligt. Stort finaleshow i Kolding Onsdag d. 2. oktober kl. 18.25 kulminerer ”Et Sundere Syddanmark” med et stort finaleshow, der sendes direkte på nettet og på både TV 2/Fyn og TV SYD, hvor vinderne af ”Et Sundere Syddanmark” afsløres. Finaleshowet bliver afviklet i flotte omgivelser på SDU i Kolding, der ligger centralt placeret i Region Syddanmark. Klik her for at se og læse mere om de fem finalist-projekter i ”Et Sundere Syddanmark” og om, hvordan du stemmer.