Tilfreds Lose: Regioner får halvanden milliard ekstra til sundhedsområdet

1,5 milliarder ekstra til sundhedsområdet. Sådan endte aftalen mellem regeringen og Danske Regioner, som formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, har forhandlet på plads.

Et løft til psykiatrien og flere penge til medicin. Det er noget af det, borgerne i Region Syddanmark kan se frem til.

Regeringen og Danske Regioner har nemlig fået forhandlet en aftale på plads om regionernes økonomi i 2020. Aftalen har resulteret i 1,5 milliarder kroner ekstra til de fem regioners drift af sundhedsvæsenet.

- Det er klart, at vi har kæmpet for hver en krone i aftalen. Det er en god aftale, der giver os mulighed for at dække stigende udgifter til medicin, og det at der kommer flere patienter på sygehusene, siger formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), til TV SYD.

Løft af psykiatrien

Region Syddanmark får godt 20 procent af de ekstra 1,5 milliarder, og det kommer borgene til at kunne mærke.

- For borgerne betyder det først og fremmest, at vi har penge til, at medicinudgifterne stiger. Vi skal ikke ud og spare penge, siger Stephanie Lose.

Hun fortæller, at de i regionsrådet skal beslutte, hvordan pengene skal bruges. Hun fremhæver blandt andet, at der formentlig vil komme et løft til psykiatrien.

- Vi har en psykiatri, der behandler langt flere patienter, end vi har gjort tidligere. Hvis der kommer ekstra penge til psykiatrien, vil sikre et løft, så vi kan behandle patienter endnu bedre, end vi gør i dag.

FOA-formand: Det er ikke nok

Formanden for FOA synes, at aftalen er bedre end frygtet, og hun er glad for de overordnede takter, men hun mener, der er brug for flere midler:

- Det er ikke nok. Beregninger viser, at sundhedsområdet har brug for to milliarder kroner i næste års budget. Det betyder, at der stadig mangler en halv milliard kroner for at dække det stigende antal ældre og børn og for at have råd til den nyeste medicin og den bedste behandling, siger FOAformand, Mona Striib i en pressemeddelelse.

Det er heller ikke nogen hemmelighed, at regionerne gerne ville have haft en halv milliard mere med hjem fra forhandlingerne.

- Vores udgangspunkt var et løft af sundhedsvæsenet på to milliarder kroner. I en forhandling får man ikke alt, man kunne ønske sig, men det er en god økonomiaftale, siger Stephanie Lose.

I løbet af oktober skal regionsrådet forhandle, hvordan pengene skal bruges i Region Syddanmark.

Horsens og Hedensted får ikke gavn af pengene

De kommer nok ikke til at se så meget til de ekstra penge til sundhedsområdet i Horsens og Hedensted.

Formanden for Region Midtjylland, Anders Kühnau (A), fortæller til TV SYD, at han vil anbefale regionsrådet, at en stor del af pengene skal gå til Aarhus Universitetshospital, der med aftalen slipper for de millionbesparelser, de ellers havde udsigt til at skulle gennemføre.

- Horsens og Hedensted får ikke så meget gavn af aftalen. Jeg har været særligt optaget af Aarhus Univesitetshospital i forhandlingerne, og det her giver os mulighed for at prioritere pengene, der hvor det presser mest på, siger Anders Kühnau til TV SYD.