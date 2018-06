Regionerne får en ekstra milliard i 2019

Regeringen og Danske Regioner er nået til enighed om en økonomiaftale for 2019, oplyser Finansministeriet.

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om en aftale for regionernes økonomi for næste år.

Aftalen indeholder en ekstra milliard til regionerne - heraf 200 millioner til psykiatrien.

- Det betyder, at vi får nemmere ved at betale for medicin, og at vi kan sikre tilstrækkelige hænder på sygehusene. Jeg er meget glad for, at vi har fået det her løft af sundhedsvæsenet, siger regionernes formand, Stephanie Lose (V), da aftalen bliver præsenteret tirsdag morgen.

Psykiatrien i centrum

Parterne har siden begyndelsen af maj forhandlet om en aftale for regionernes økonomiske ramme for næste år.

Et af udgangspunkterne for regeringen i forhandlingerne har været, at regionerne tager et mere aktivt ansvar for udfordringerne på psykiatriområdet. Og 200 millioner af den nye milliard er altså øremærket psykiatrien.

- Det vigtigste for os har været, at vi fortsætter med at investere i velfærd og sikrer bedre kvalitet og bedre behandling til danskerne, siger finansminister Kristian Jensen (V), der har været Stephanie Loses primære modpart i forhandlingerne.