Regionshuset i Horsens lukker

Et flertal i regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at lukke regionshuset i Horsens, og samle de funktionerne i Aarhus, Viborg og Holstebro.

Det betyder, at 55 medarbejdere i Horsens får nyt arbejdssted i Aarhus. Det drejer sig om afdelingerne HR Fysisk Arbejdsmiljø, Its Servicedesk og Its 24/7 Overvågning, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Beslutningen indebærer også, at miljøafdelingen under Regional Udvikling bliver samlet i Viborg, hvilket får betydning for 47 medarbejdere, der i dag har arbejdssted i henholdsvis Horsens og Holstebro, skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Flytningerne kommer formentlig til at foregå i løbet af andet halvår 2018.

Besparelse på administration

Samlingen af de administrative funktioner giver 800.000 kroner i en samlet besparelse på knap 66 mio. kroner, som skal findes på de administrative budgetter frem mod 2019.