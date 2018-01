Regionspolitiker: Drenge skal tilbydes gratis HPV-vaccine

Udgifterne ved at tilbyde gratis vacciner til drengebørn, bliver sparet ved antallet af kræfttilfælde falder senere hen, mener politiker.

Drenge i Region Midtjylland skal også vaccineres gratis mod HPV.

Det mener regionrådsmedlem Christian Møller-Nielsen (V), og som udgangspunkt er formanden for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), enig.

Christian Møller-Nielsen har bedt regionen finde ud af, hvad det vil koste også at vaccinere de midtjyske drenge.

- HPV-vaccine er helt unik. Det er en vaccine, som forebygger kræft, og derfor er det en stor chance, vi har, for at forebygge kræftformer, blandt andet livmoderkræft hos kvinder og sandsynligvis også endetarmskræft og kræft på penishovedet hos drenge. Der er god grund til at vaccinere både piger og drenge, siger Christian Møller-Nielsen til Tv2 Østjylland.

I Danmark det kun pigerne, som tilbydes den frivillige HPV-vaccination. Hvis drengene også skal tilbyde vaccinationen, skal den gives af to omgange, inden drengene bliver seksuelt aktive.

Formanden for Region Midtjylland, Anders Kühnau, vil tage sagen videre til både Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner.

- Jeg mener også, det er på tide, at vi drøfter og undersøger, om HPV-vaccine til drenge giver mening. Det kommer blandt andet an på, i hvor høj grad pigernes vaccinationsprogram er implementeret. Vi bør også undersøge, hvor meget det vil koste, siger han til Tv2 Østjylland.

Billigere på sigt

Der er dog penge at hente for Region Midtjylland, hvis regionen indfører gratis HPV-vaccination til drenge, mener Christian Møller-Nielsen.

- Det vil selvfølgelig medføre nogle udgifter for Region Midtjylland også at tilbyde gratis vacciner for drengebørn. De udgifter, der forbundet med det, vil utvivlsomt blive sparet ved at reducere på antallet af kræfttilfælde senere hen. Det er altid bedre at forebygge kræft end at helbrede kræft, siger han til Tv2 Østjylland og fortsætter:

- HPV-virus er en rigtig træls fætter. Vi ved, at den smitter tidligt i ungdommen ved seksuelt kontakt, og det viser sig, at den giver anledning til, at der udvikles kræft, så derfor er det meget, meget vigtigt at forebygge, at man får en HPV-betændelse tidligt i livet.

HPV-vaccinen dækker mod 8 forskellige kræftformer.