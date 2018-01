Regionsrådsmedlem forlader Liberal Alliance

Marianne Mørk Mathiesen, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, har mandag meldt sig ud af Liberal Alliance.

- Jeg har i dag meldt mig ud af Liberal Alliance. Jeg mener ikke, partiet vil få eller har fået øget indflydelse ved at være i regeringen. Partiet har derimod mistet sin troværdighed. Politisk indflydelse opnåes gennem antallet af stemmer. At sælge sin troværdighed for ministertaburetter skaber ikke stemmer, skriver Marianne Mørk Mathiesen i en pressemeddelse om sin udmeldelse.

Marianne Mørk Mathiesen meldte sig ind i Liberal Alliance for 5 år siden, da hun som praktiserende læge var tiltagende frustreret over øget bureaukrati, misbrug af skattepenge og overvelfærd, skriver hun i pressemeddelelsen om sin udmeldelse.

- Udenrigspolitik har aldrig været en del af LAs mærkesager, og det var derfor en ejendommelig disponering at beklæde netop denne ministerpost. Grundet den sidste tids ageren har jeg mistet tiltroen til partiledelsen.

Jeg deltog i fredags i møderne i Nyborg, men ledelsens redegørelse formåede desværre ikke genetablere min loyalitet. Udmeldingen af partiet har ikke været en nem beslutning. Specielt vil jeg savne det gode kammeratskab i Esbjergs bestyrelse, siger Marianne Mørk Mathiesen.

Hun fortsætter som løsgænger i regionsrådet.

Leif Mikkelsen, der er organisatorisk landsformand for Liberal Alliance, tager udmeldelsen til efterretning.

- Jeg bruger min kræfter på de, der ønsker at være medlem af vores parti - og i et frit land er det jo frivilligt, om man vil være medlem eller ej, siger Leif Mikkelsen til TV SYD.

Marianne Mørk Mathiesen er det eneste byråds- eller regionsrådsmedlem, der har meldt sig ud efter, at Liberal Alliance opgav at holde fast i kravet om store skattelettelser.