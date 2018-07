Regnen er en kæmpe gave for landmændene.

Den lille times regn, der i dag velsignede især den vestlige del af landet er en gave, siger landmændene selv, men der skulle gerne komme mere.

Regnen er en kæmpe gave, siger Preben Lauridsen, bestyrelsesmedlem i Økologisk Landsforening her til aften til TV SYD.

Vi har fået 35 mm, men der skulle gerne komme mere. Efter 6 - 7 dage er dagens regn væk, siger den økologiske landmand fra Outrup ved Varde.

- Men alligevel hjælper det enormt på de nye udlæg, så der bliver flere hektar, der giver græs til efteråret.

Regnen er en kæmpegave. Preben Lauridsen, bestyrelsesmedlem, Økologisk Landsforening, Outrup.

Når de allerede vandede marker får en skylle som i dag, kan landmanden koncentrere sig om at vande andre steder. For regn er meget mere effektivt end kunstvanding.

- Det er udskudt, siger Preben Lauridsen om risikoen for at nogle landmænd kunne blive nødt til at slagte køer, fordi der ikke var fodder nok til dem.

Læs også Tørke sender dobbelt så mange øko-køer til slagtning

Læs også Se video: Landmand kan blive tvunget til at slagte 100 køer