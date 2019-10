Se billederne: Regnfyldte vandhuller vækker glæde hos storkeentusiaster

Her er et aktuelt billede af det nye vandhul, der blev lavet ved storkereden i Smedager tilbage i januar i år. Vandstanden er lige nu cirka 40 centimeter efter megen efterårsregn, og cirka halvdelen af vandhullets bund er dækket af vand.

Det kan ikke være bedre, nu vil der være mulighed for at finde masser af mad for storkene Annika og Tommy og deres unger.

Jess Frederiksen, formand, Storkene.dk