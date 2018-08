Regnvejr har givet brandfolk et tiltrængt pusterum

Onsdag morgen viser friske tal, at der de seneste tre døgn kun har været 13 natur- og markbrande efter, at lørdagens regnvejr har sat en dæmper på brandfaren.

Brandmændene har haft mere end rigeligt at se til denne sommer. Lge nu oplever de dog et tiltrængt pusterum efter weekendens længe ventede regnvejr.

En gennemgang af de registrerede natur- og markbrande i TV SYDs sendeområde viser, at der fra regnvejret lørdag aften og frem til onsdag morgen har været ialt 13 brande på lidt over tre døgn.

Inden regnen kom rykkede de lokale brandfolk i de værste tørkedøgn ud til brande 25-30 gange i døgnet.

Beredskabschef Jens Mølgaard hos Sydvestjysk Brandvæsen glæder sig over, at hans mandskab får et tiltrængt pusterum - og at materiellet kan blive gået efter.

- Afbrændingsforbuddet gælder dog fortsat overalt, da regnen langt fra har stoppet brandfaren i den fortsatte knastørre natur, advarer beredskabschef Jens Mølgaard om.