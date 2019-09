Rejse-konkurs aflyser fly fra Billund

Et fly fra Billund mandag er allerede aflyst på grund af rejsegiganten Thomas Cooks konkurs.

Det er en konsekvens af, at Thomas Cooks skandinaviske afdeling må indstille flytrafikken fra mandag morgen efter moderselskabets konkursbegæring natten til i dag.

Det rammer bl.a. rejsende fra Billund Lufthavn, hvor et fly til Lanarca i Cypern med afgang klokken 07.15 med et fly fra Thomas Cook Airlines Scandinavia er aflyst.

- Jeg kan bekræfte, at flyet som alle andre fly fra Thomas Cook Airlines Scandinavia er aflyst mandag. Vi henviser de berørte passagerer til at søge mere information hos Spies, siger Jesper Klausholm, marketingchef i Billund Lufthavn, mandag morgen til TV SYD.

Sådan informerer Billund Lufthavn mandag morgen.

Spies, der er et af de seks større charterselskaber, som tilbyder rejser fra Billund Lufthavn, skriver på sin hjemmeside, at selskabet dybt beklager de problemer og besvær, som moderselskabets konkurs medfører for gæsterne.

Både Spies og flyselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia har kørt med overskud de seneste år - og betegnes af luftfartsanalytiker Jacob Pedersen, Sydbank, som en sund forretning.

- Lur mig, om ikke der vil være nogle her på det nordiske marked, som tænker, at hvis man kan overtage Spies, så vil det være interessant. Det ligger dog helt fast, at der skal nye ejere til, siger han til Ritzau.

I Billund Lufthavn har man været glade for at kunne betjenes Spies-gæsterne.

- Spies har været en både god og dygtig kunde, og vi håber, at de finder en løsning og overlever, siger Jesper Klausholm, marketingchef i Billund Lufthavn.