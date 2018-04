Rejsegilde på den alsiske kæmpe

Torsdag er der i Sønderborg rejsegilde på det fire-stjernede konference- og forretningshotel Alsik, der rager 70 meter op over Als.

Med Alsik-hotellet tager Bitten & Mads Clausens Fond sammen med PFA Pension det hidtil største skridt i realiseringen af stjernearkitekten Frank Gehrys masterplan, der omdanner Sønderborgs gamle industrihavn til en bydel med enestående arkitektur - nemlig Byens Havn.

Med sine 70 meter fordelt på 19 etager bliver Sønderborgs nye vartegn, Alsik, regionens største fire-stjernede konference- og forretningshotel med et spa- og wellnessområde på 4.500 kvadratmeter.

Hotellet opføres af PFA Pension og Bitten & Mads Clausens Fond, ejerfonden bag Danfoss A/S, og er tegnet af Henning Larsen Architects, der blandt andet står bag Operaen i København.

- Med hotelprojektet viser vi, at vi sammen med kommunen - og PFA som medinvestor - har styrken og viljen til at sætte Als og Sønderborg på landkortet, siger Peter Mads Clausen, formand for Bitten & Mads Clausens Fond.

Første spadestik til hotellet blev taget 13. november 2015, og Alsik åbner efter planen i marts 2019.