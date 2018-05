Rejsehold skal hjælpe udsatte børn

Sagsbehandlere i Sønderborg Kommune får ekspertbistand i tunge børnesager

Et særligt rejsehold skal hjælpe Sønderborg Kommune med at støtte udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har valgt Sønderborg som én af fire ansøger-kommuner, som får gratis støtte og ekspertbistand i halvandet år.

- Vores sager handler blandt andet om vold og misbrug mod børn, anbringelser uden for hjemmet og psykiatriske udredninger. Så det er ofte tunge sager, hvor vi gerne vil sikre, at vi gør det bedst muligt, siger Erling Andresen, som er børne- og skolechef i Sønderborg Kommune.

Børn skal inddrages

Socialstyrelsens såkaldte Task Force skal blandt andet beskæftige sig med kommunens underretninger, kvalitetskontrol og tidsforbrug ved sagsbehandling. Rejseholdet vil også fokusere på inddragelse af børn, familier og netværk i de tunge sager.

- Vi har den samme slags problemer som alle andre kommuner. Når man har så tunge sager, er det vigtigt, at vores indsats matcher børnenes behov, og at indsatsen hverken er for lille eller for stor. Så vi vil gerne blive bedre til systematik og metode over en bred kam, siger Erling Andresen.

Sagerne omfatter børn og unge op til 18 år.