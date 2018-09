Rejsende på hårdt plaget jernbanestrækning rammes igen

Mangel på lokomotivførere får nu DSB til at skære ned på togdriften mellem Esbjerg og Aarhus i de næste to uger.

Fra mandag morgen og til og med søndag den 30. september kører der der færre regionaltog mellem Esbjerg og Aarhus.

DSB oplyser, at ændringerne skyldes, at der er brug for flere lokomotivførere på strækningen mellem Aarhus og Aalborg, hvor Banedanmarks signalarbejde forlænger køretiden med 45 minutter.

Læs også Fejl fra leverandør skyld i tre måneders togbøvl - få overblikket her

Det betyder, at de rejsende fra Esbjerg i stort omfang skal køre med bus til Fredericia, ligesom situationen også påvirker rejsende til og fra Hedensted, Brejning og Børkop stationer.

Især DSB-kunder fra Esbjerg har været hårdt plaget hen over de seneste måneder på grund af problemerne med kørestrømsanlægget mellem Esbjerg og Lunderskov, hvor de også var henvist til togbusser.

For rejsende til og fra Hedensted Station kan der også være ændringer, da de normalt gennemgåede tog vil standse ekstraordinært på Hedensted Station, når regionaltog, som normalt standser her, er aflyste.

Tjek Rejseplanen, hvor alle ændringer fremgår, lyder opfordringen mandag morgen fra DSB.

Læs også Nu er der igen togbøvl mellem Esbjerg og Kolding