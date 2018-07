Historisk base bliver angrebet igen

Søndag er det muligt at få et livligt tilbageblik på historisk flyangreb.

Program Det hele foregår ved flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder i dag søndag fra klokken 10 til 16.



Angrebet bliver genopført to gange henholdsvis klokken 11 og klokken 14.



Arrangementet er gratis.

Den 19. juli 1918, under 1. verdenskrig, blev der for første gang i verdenshistorien foretaget et luftangreb fra et hangarskib, og målet var Zeppelinbasen ved Tønder.

Angrebet satte en stopper for operationerne fra basen, som dengang var en del af det tyske kejserrige. Efter genforeningen i 1920 begyndte det danske militær at gøre brug af basen.

Sidenhen er Zeppelin- & Garnisons Museum Tønder åbnet i nærheden af basen, hvor man kan få sig et historisk tilbageblik.

I dag, søndag, bliver museet for alvor vakt til live. Det historiske angreb bliver nemlig rekonstrueret med speciel effekts, og så vil dobbeltdækkerflyet ’Tiger Moth’ ”kaste” bomber over Zeppelinbasen.

Derudover er der gravet skyttegrave, som også bliver en del af det store show, hvor man kan opleve reenactor-gruppen Westfront 1916 give et indblik i, hvordan tingene foregik på jorden under angrebet. Desuden er der mulighed for at opleve et tysk feltlazaret og få en rundvisning i Soldaterskoven.

