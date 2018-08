Rekord på kun én arm

48-årige Leon Holbæk er en mand med en mission. Han vil i Guinness Rekord Bog.

Og Leon, der er tidligere bokser, stiller op i den ædle disciplin, armstrækker på én arm, og stedet, hans egen klub i Kolding.

I al sin enkelhed skal Leon tage så mange armstrækker - eller armbøjninger - han kan på tre minutter.

- Jaaaa, hvad formål det har, jeg kan vis mine kunder her i klubben, at alder ikke er nogen hindring, det er bare at gå igang.

Og det gjorde han så. Det er tilladt at holde pauser i rekordforsøget, det går kun ud over en selv, når man ikke får tid nok til de sidste øvelser.

- Jeg tror, jeg nåede 96-97. Jeg havde håbet at komme op over 100, men jeg har kun haft 14 dage til at forberede mig.

Resultatet skal nu sendes ind til forlaget, der udgiver rekordboger, for at blive kontrolleret.