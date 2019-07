Rekord: Turisterne vælter ind ad dørene

En ny og en gammel turistattraktion i Syd- og Sønderjylland melder om rekordmange gæster denne uge i sommerferien.

Universe og Lego House adskiller sig ved at være henholdsvis en gammel og en ny turistattraktion i Syd- og Sønderjylland. Men de har det til fælles, at de i disse uger sætter nye publikumsrekorder. Turisterne strømmer til, og det resulterer i, at de to steder kan notere sig den ene rekord efter den anden.

Universe på Nordals havde tirsdag i denne uge 2.867 gennem tælleapparaterne, og det er den bedst besøgte dag i Universe’ historie, der strækker sig over 15 sæsoner.

- Vores bedst besøgte dag har hidtil været en travl juli-dag midt i sommerferien i vores allerførste åbningsår i 2005 med 2.663 gæster, hvor vi virkelig nød godt af nyhedens interesse. Men 2019 er virkelig et usædvanligt stærkt turisme-år her i det sønderjyske, så det overrasker mig egentlig ikke, at det var nu vi skulle slå den rekord, siger Torben Kylling Petersen, direktør i Universe.

Universe Top 3 mest besøgte dage 23. juli 2019 2.867 gæster 17. juli 2019 2.840 gæster 27. juli 2005 2.663 gæster Top 3 mest besøgte uger Uge 29/2019 14.084 gæster Uge 30/2007 12.959 gæster Uge 29/2005 12.101 gæster

Den bedste uge nogensinde for Universe var også i år. I uge 29 kom der 14.084 gæster. Det er hele 1.125 flere end den hidtidige rekord fra uge 30 i 2007.

Lego House Top 3 mest besøgte dage 22. juli, 2019: 2.449 gæster 30. maj, 2019: 2.362 gæster 11. juli, 2019: 1.945 gæster Top 3 mest besøgte uger Uge 16/2019: 11.302 gæster - påskeugen Uge 29/2019: 11.191 gæster - midt i Industriferien Uge 7/2019: 9.892 gæster - vinterferie

Legohouse slår også rekord

I Lego House i Billund oplever man også rekordmange besøgende. Mandag i denne uge indløste 2.449 gæster billet til en af områdets yngste attraktioner. Knap 100 flere end den hidtidige rekord fra maj i år, hvor 2.362 gæster kom indenfor.

- Vi kunne have solgt dobbelt så mange billetter, som der er plads til. Årsagen var formentlig, at mandag var den eneste dag, hvor vejrudsigten meldte regn og efterfølgende hedebølge på vej. Så det var den oplagte dag at tage til en indendørs attraktion, fortæller Trine Nissen, PR Manager hos Lego House.

LEGO House åbnede i september 2017, og besøgstallene er steget støt siden åbningen.

- Det er tydeligt, at det har taget tid at få kendskabet til LEGO House løftet. Men i takt med at kendskabsgraden er steget er vores besøgstal også steget, fortæller hun til TV SYD.

Den bedste uge hos Billund-attraktionen var i påskeugen i år med 11.302 gæster. Sidste uge (29) kom meget tæt på med 11.191 gæster og strøg dermed ind på andenpladsen på en samlet top-3 liste.

Selvom det ikke er blevet til nye rekorder i år, melder Givskud ZOO i Givskud, Kongernes Jelling og Koldinghus også om stor interesse fra publikum.