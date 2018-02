Rekord-væksten fortsætter i Billund Lufthavn

For første gang i Billund Lufthavns historie er passagertallet for januar over 200.000. Helt præcist rejste 210.642 passagerer gennem lufthavnen i den første måned i 2018.

Væksten er på 21.663 passagerer i forhold januar 2017, hvilket er en stigning på 11,5 procent.

Udenrigsruterne havde 155.883 rejsende, hvilket er 20.469 flere end året før - og tegner sig derfor for næsten hele fremgangen.

Chartertrafikken havde 47.649 rejsende med en fremgang på 2.043 passagerer. Derimod går det fortsat tilbage for indenrigsflyvningen fra Billund, fremgår det af lufthavens rapport for januar.

Sol og strand har tilsyneladende stået højt på ønskelisten for mange. Derudover kan vi se et stigende antal skirejsende. Kjeld Zacho Jørgensen, adm. direktør, Billund Lufthavn

- Spanien har været den helt store magnet i januar og står for op mod 60 procent af den samlede chartertrafik, så sol og strand har tilsyneladende stået højt på ønskelisten for mange. Derudover kan vi se et stigende antal skirejsende, der foretrækker den hurtige transport til Alperne frem for en lang køretur. Ruteflyenes vækst skyldes høje belægningprocenter på eksisterende ruter og en række nye helårsruter, der ikke var etablerede i starten af 2017, siger lufthavnsdirektør Kjeld Zacho Jørgensen om fremgangen i januar, som han forventer fortsætter de kommende måneder.