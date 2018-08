Rekordmange bilister reddet fri af tørt og løst strandsand

Det varme vejr har lokket flere til stranden i år. Derfor er der flere, der har følt sig fristede til køre for tæt på vandkanten eller køre steder, hvor de endte med at sidde fast.

SOS Dansk Autohjælp hjælper hver år flere hundrede bilister fri af sandet ved Vesterhavet. I år har det været særligt slemt. 50 procent flere for at være lidt mere præcis.

- Holder bilen stille i bare 10 minutter, kan den være sunket så meget ned i sandet, at man sidder fast. Jesper Rebsdorf, distriktsleder, SOS Autohjælp i Sydjylland

- Den vedholdende sol og varme har nemlig gjort sandet tørt og dermed løst, og det løse sand har gjort, at bilisterne lettere kører fast, forklarer Jesper Rebsdort, der er distrikstleder ved SOS Autohjælp i Sydjylland.

Turister sidder fast

Det har især været galt på Vejers, Fanø og Rømø strande.

Hver sommer besøger mange turister de vestjyske strande, og de flade strande i Sydvestjylland giver god mulighed for at tage bilen med. Det kræver dog lokalkendskab at køre på strandene, og netop strandbilisterne er ofte turister, som hverken er lokalkendte eller vant til at køre i sand.

- De uerfarne strandkørere vil instinktivt søge at holde sig til de hjulspor, som andre har lavet. Men det kan gøre det svært at undvige sandbunker eller fordybninger, og så er der større risiko for, at man kører fast, fortæller Jesper Rebsdorf.

Mange har kørt helt nede langs vandkanten, og det kan gå an, så længe man er i fart, men parkerer man bilen her, mens man tager en svømmetur, kan det være risikabelt.

