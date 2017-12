Rekordmange deltog i årets nytårsbad

De glade vinterbadere var mødt talstærkt op til det årlige Vejle Nytårsbad. 401 deltog – det er rekord.

Klokken 2 søndag eftermiddag løb en rigtig nytårsklassiker af stablen - eller rettere i vandet. 401 vinterbadere tog badetøjet på og hoppede i vandet.

Selvom vejret ikke var med arrangørerne, dukkede de rekord mange mennesker op alligevel.

- Folk kommer ikke på grund af vejret. Folk kommer, fordi det er en god sag, og fordi de gerne vil ønske godt nytår til hinanden.

Det koster 50 kroner at deltage– for det får man kransekage og champagne. Samtidig går al overskuddet til Make-A-Wish Ønskefonden.

Ideen kom Jesper Søren på, da han selv var ude at vinterbade.

- På nytårsdag for tre år siden, var jeg ude at vinterbade – og så kontaktede jeg tre friske gutter. Vi blev enige om, at det her kunne blive til noget meget større, siger arrangøren.

Vejle Nytårsbad foregår ved Albuen Strand i Vejle.