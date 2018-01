Rekordmange nye virksomheder i Sydjylland

Godt to et halvt tusinde nye virksomheder kom til i Sydjylland i 2017. Det er rekordhøjt, viser en undersøgelse lavet af Experian for Dansk Erhverv.

Iværksætterlysten i Syd- og Sønderjylland har været stor det forgangne år. Antallet af nye virksomheder er rekordstort. Det viser en ny undersøgelse, som Experia har lavet for Dansk Erhverv. Dermed følger TV SYDs område fint i tråd med resten af Danmark, som over en bred kam har oplevet fremgang i antallet af nye virksomheder. I Sydjylland (postnumre 6000-6990) er der kommet 2.562 nye virksomheder sidste år. Tallene for Fredericia og Vejle Kommuner hører under Midt- og Vestjylland, mens Horsens og Hedensted Kommuner hører under Østjylland. År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sydjylland 1687 1676 1579 1488 1384 2021 2251 2352 2562 Midt- og Vestjylland 1633 1628 1626 1418 1393 2107 2245 2433 2527 Østjylland 2887 3165 3078 2840 2910 4208 4830 5403 5773