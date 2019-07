Rektor jubler: Rekordmange tjekker ind på hans skole 

Erhvervsakademiet i Kolding oplever kæmpe fremgang i ansøgertallet. 521 søgte ind på skolen som førsteprioritet.

I alt 521 personer har haft IBA erhvervsakademi Kolding som førsteprioritet, da de skulle søge om optagelse på en videregående uddannelse i år. Det er en fremgang på 29 procent i forhold til sidste år, hvor mere beskedne 404 havde skolen øverst på ønskeseddelen.

Fremgangen i antallet af studerende, der søger skolens ni uddannelser, er den største procentvise stigning i antallet af førsteprioritetsansøgninger i landet, og det glæder rektor Niels Egelund.

- Jeg er jublende glad. Det er et godt tegn for os som institution, at vi er attraktive for unge mennesker. Det er alfa og omega for os, siger han til TV SYD.

IBA er ikke kommet sovende til resultatet. Gennem åbent hus arrangementer og invitation til at være studerende for en dag er det lykkes IBA Kolding at tiltrække de mange studerende. Men endnu en ting har ifølge rektoren været afgørende.

- Jeg tror også, at vores nye domicil har en vis tiltrækning. Vi er placeret midt i et spændende studiemiljø i byen, i en spændende ny bygning. Det er jeg ret sikker på også betyder noget, når man skal vælge sin uddannelse, siger han.

Allan glæder sig til at nørde

Allan Iversen fra Kolding er en af de heldige 448 studerende, der efter sommerferie møder op til første studiedag på Kolding-skolen. Han skal læse til den to-årige uddannelse som produktionsteknolog, og i morges gik han på e-boks med sin mobil for at tjekke, om han var optaget på en uddannelse.

Allan Iversen begynder ved studiestart i august på IBA erhvervsakademi Kolding. Foto: Thor Hedegaard Larsen, TV SYD

- Der stod “Tillykke, du er optaget på IBA som produktionsteknolog”. Det var fedt at få afklaring, og jeg glæder mig rigtig meget, fortæller han til TV SYD.

Allan Iversen er en af 25 studerende, der begynder på uddannelsen i slutningen af august. Han har søgt ind på IBA, fordi uddannelsen som produktionsteknolog giver god jobsikkerhed.

- Jeg gør det for at fremtidssikre mig og have noget visuelt ud af det, jeg laver. Derfor virker denne uddannelse spændende. Desuden vægter det højt, at der er jobsikkerhed, når jeg nu skal brødføde min familie, siger Allan Iversen, der heller ikke vil afvise, at den nye bygning appellerer til ham.

Den 40-årige studerende bor i Kolding og har kun fem minutters cykling i skole.

- Jeg har søgt her, fordi uddannelsen er teknisk og nørdet. Jeg havde muligheden for at tage til Horsens, hvor de har samme uddannelse, men det var oplagt at begynde i Kolding, hvor de også har nye omgivelser. På den måde var valget ret nemt, siger han og tilføjer:

- Det er spændende at se de nye omgivelser. Det er jo inspirerende at komme ind et sted, hvor alt er nyt. Det giver lidt mere motivation, og det er noget, jeg ser frem til.

IBA Koldings nye domicil bygges på den anden side af Kolding Å over for Syddansk Universitet. Det er en bygning i syv plan og på i alt 9.000 kvadratmeter. Der bliver plads 1.650 studerende og 125 undervisere og administrativt personale.