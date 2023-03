Ekspert ikke i tvivl om, hvorfor Lego er så go'e

- Lego er jo et fyrtårn for andre virksomheder, der kan se, hvordan Lego klarer sig i medvind og modvind. For Danmark betyder det identitet og stolthed, og for lokalområdet er det jo helt fantastisk. Man kan spørge sig selv, hvor stor Billund Lufthavn ville have været uden Lego, siger aktieanalysechef Jacob Andersen fra Sydbank.