Rekordstore vandmasser og vind skaber oversvømmelser langs Kongeåen

Efteråret og vinteren har brudt en 33 år gammel rekord med store mængder regn og skaber oversvømmelser i Kongeåens opland.

Store regnmængder og kraftig vind har skabt nye udfordringer for vandstanden omkring kongeåen til gene for lodsejere i området.

Regnmængden er den største i tre årtier, og det giver udfordringer for Kongeåen, der normalt afvander et område på omkring 447 kvadratkilometer. Normalt ville store dele af nedbøren blive ledt ud gennem slusen ved Vesterhavet, men på grund af længere perioder med vestenvind kan vandet ikke slippe ud.

Lige nu kører flere lodsejere en sag mod Esbjerg Kommune, om kommunen har vedligeholdt Kongeå korrekt.

- Esbjerg Kommune skal overholde vandløbsregulativet, og i den sammenhæng må vi hverken gøre mere eller mindre. Sådan er reglerne, uagtet står vi i en træls situation, siger formand for Esbjerg Kommunes Teknik- og Byggeudvalg Søren Heide Lambertsen i en pressemeddelelse.

For at løse problemerne med de store vandmasser kigger kommunen lige nu på muligheden for at pumpe vandet ud i Vadehavet, uden at det går udover dyrelivet i og omkring vandet.