Rekordudstilling gav timelang kø

Udstillingen Magtens Smykker har slået alle rekorder på Koldinghus. Søndag strømmede gæsterne til for at få et sidste kik på kongelige smykker, medaljer og ordner.

105.000 gæster. Sådan lyder det endelige besøgstal på den populære udstilling, der har slået alle rekorder på Koldinghus.

Her på den allersidste åbningsdag havde Magtens Smykker over 2000 besøgende, og gæsterne måtte vente i op til en time for at få adgang til selve udstillingen.

- Det har været helt overvældende. Vi har jo fået seks stjerner i alle landsdækkende dagblade, og det er ingen tvivl om, at de flotte anmeldelser har gjort, at mange er kommet for at se det her, siger kommunikationschef Nanna Ebert til TV SYD.

Gode anmeldelser har været medvirkende til de høje besøgstal. Foto: John Melin, TV SYD

Koldinghus fylder 750 år

Magtens Smykker er en jubilæumsudstilling, der fortæller 750 års historie gennem de mange forskellige smykker, medaljer or ordner og blev åbnet 5. maj af Dronning Margrethe.

Udstillingen har givet publikum mulighed for at komme tæt på værker, som der ellers ikke er mulighed for. Samtidig har den rummet mange historier, som har gjort indtryk, fortæller Nanna Ebert.

- Side om side med de store kronjuveler og diademer har der også været den lille historie om kz-fangen, der afleverer sin broche, som er vævet i fangestof, siger Nanna Ebert til TV SYD.