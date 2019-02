Efter første overlevelsestur: Rekrutter dækker toilethuller i skoven

For en måned siden flyttede en ny flok værnepligtige ind i Oksbøllejren, og i går rykkede flere af dem ud på deres første overlevelsestur.

Med hjælp fra store, sorte skovle lægger rekrutterne tørv på toilethullerne i skoven. Det skal dække de huller, der er lavet det seneste døgn.

Det var blandt en af de opgaver, som de nye rekrutter fra Oksbøllejren skulle udføre på deres første overlevelsestur på vestkysten. En tur, der har været en anelse udfordrende for én af de nye værnepligtige.

- Det har været meget grænseoverskridende, at man ikke bare har kunnet gå ind i et rum for sig selv, når man har skulle på toilettet, fortæller Maja Schøjt, der kommer fra Gram.

Oksbøllejrens fjerde deling er i gang med at dække toilethuller. Foto: Michael Nielsen

En kæmpe, men dejlig udfordring

For en måned siden rykkede hun ind i Oksbøllejren og blev en del af fjerde deling som værnepligtig.

- Jeg syntes, det har været godt at komme ind som værnepligtig, og man bliver så tæt med resten i delingen, fortæller Maja Schjøt.

På sådan en tur overskrider man nogle grænser, som man egentlig ikke troede, at man kunne overskride, fordi man presser sig selv så meget. Maja Schøjt, værnepligtig, Gram

Sammen med cirka 34 andre, nye rekrutter har hun natten til torsdag overnattet i meget få grader i telt ved vestkysten. Og det har ikke været nemt, når man som Maja Schøjt er bange for mørke og foretrækker sit eget toilet. Men overraskende nok har hun faktisk været vild med de ting, hun har oplevet de seneste 24 timer.

- Jeg kan godt lide udfordringer, og jeg kan godt lide at blive presset. Og så er det dejligt endelig at komme ud og opleve noget andet end bare at være på kasernen hele tiden, siger Maja Schjøt.

Drømmer om en karriere i militæret

Selvom de seneste 24 timer har været hårde, så har Maja Schøjt lært af de mange udfordringer og nydt at bruge timerne i skoven mellem træer og medrekrutter.

- På sådan en tur overskrider man nogle grænser, som man egentlig ikke troede, at man kunne overskride, fordi man presser sig selv så meget, siger Maja Schjøt, der faktisk kan lide at presse sig selv så meget, at hun overvejer en fremtid i det militærgrønne tøj.

- Jeg går med tanker om at begynde på en konstabeluddannelse, siger hun.