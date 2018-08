Renoveringen af Lillebæltsbro trækker ud

Mindre nattearbejde og et strømuheld får Vejdirektoratet til at ændre den oprindelige tidsplan for renovering af Den gamle Lillebæltsbro

Den 22. maj gik Vejdirektoratet i gang med at give Den gamle Lillebæltsbro en tiltrængt kærlig hånd. Renoveringen har budt på udfordringer undervejs, og allerede nu står det klart, at den oprindelige tidsplan med 20 ugers arbejder i både 2018 og 2019 ikke holder.

Der er ellers arbejdet på højtryk for at indhente den tabte tid efter, at en arbejdsulykke med strøm på broen tilbage i juni var skyld i, at arbejdet måtte indstilles i en måned af sikkerhedsmæssige årsager.

Vi gør alt for at blive færdige næste år, men vi kan blive ramt af dårlige vejrforhold med kulde og regn, som kan betyde, at vi ikke når det helt. Derfor kan det blive nødvendigt med en kort renoveringsperiode i 2020 også. Shahriar Honar, specialkonsulent, Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har også lyttet til naboerne til broen, der har klaget over det planlagte aften- og nattearbejde, der har givet anledning til væsentlige støjgener hos naboerne. Efter dialog med Fredericia Kommune er nattearbejdet nu indstillet med undtagelse af aktiviteter, som kræver en længere arbejdstid end tidsrummet mellem klokken 7 og 18.

- Tilsammen betyder de to forhold desværre, at vi i 2018 kun kan nå cirka halvdelen af det renoveringsarbejde, som var planlagt til at skulle foregå i år. Derfor er vi nødt til at udvide renoveringsperioden for 2019. Vi gør alt for at blive færdige næste år, men vi kan blive ramt af dårlige vejrforhold med kulde og regn, som kan betyde, at vi ikke når det helt. Derfor kan det blive nødvendigt med en kort renoveringsperiode i 2020 også. Det beklager jeg naturligvis, siger specialkonsulent ved Vejdirektoratet Shahriar Honar i en pressemeddelelse.

Åbner som planlagt i 2018

I 2018 åbner broen igen for al trafik den 5. oktober som planlagt, men til gengæld begynder renoveringen i 2019 tidligst muligt i starten af marts og slutter senest muligt i slutningen af oktober, hvis vejret tillader det.

Renoveringsperioden næste år kommer dermed til at strække sig væsentligt ud over de 20 uger, som oprindeligt planlagt. Bliver entreprenøren ikke færdig i 2019, kan en kort renoveringsperiode i 2020 også komme i spil. Fredericia og Middelfart Kommuner er orienteret om udvidelsen af arbejdsperioden i 2019.

Vejdirektoratet vil i god tid melde ud, når de nye datoer præcis kendes.

Eskortering af langsomkørende køretøjer fortsætter

Mens Den Gamle Lillebæltsbro har været spærret, har Vejdirektoratet tilbudt eskortering af langsomkørende køretøjer over Ny Lillebæltsbro. Der er mulighed for transport på daglig basis, og turene er gået efter planen. Eskorteringsordningen fortsætter selvfølgelig under hele renoveringsperioden, selvom tidsplanen bliver rykket.