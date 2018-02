Restaurant overvældet af en stjerne

Det er en stor ære at få en af de berømte Michelinstjerner, men det er også et stort arbejde. Først at knokle for at få den, og så knokle for at bespise alle dem, der så vil smage på stjernen.

Telefonerne har kimet uafbrudt siden restaurant MeMu i Vejle i går fik en Michelin-stjerne. Både med lykønskninger og bordbestillinger. En Michelinstjerne. Det er stort. Det var sgu lidt uvirkeligt, og jo et kæmpe skulderklap. Michael Munk, ejer, MeMu, Vejle - Det var sgu lidt uvirkeligt, og jo et kæmpe skulderklap, fortæller Michael Munk. Michael Munk driver MeMu sammen med sin hustru Mette Derdau. MeMu er faktisk to restauranter, - gourmetrestauranten i Torvegade og bistroen i Orla Lehmanns Gade. Det er så ikke nogen tilfældighed, at Michelinstjernen lander i Torvegade. Læs også Køkkenchef: Michelinstjerne giver provinsby rygrad Fra første færd var stjernen målet. - Da vi fik lokalet hernede, var det målet. Det er noget, vi har drømt om og ventet på i mange år, siger Michael Munk. Jeg tror på, hvis man gør tingene ordentligt, så lønner det sig også. Michael Munk, ejer, MeMu, Vejle Tidligere modtagere af Michelinstjerner har fortalt om det pres, der følger med. Men Michael Munk er afklaret: - Vi har troet på det hele tiden, vi har knoklet og får nu drømmen indfriet. Jeg tror på, hvis man gør tingene ordentligt, så lønner det sig også. Michelinstjernen er restaurant MeMus første. Henne Kirkeby Kro bevarede sine to stjerner i den anerkendte restaurantguide, og Ti Trin Ned i Fredericia fik lov at beholde sin ene Michelinstjerne, da stjernerne blev uddelt mandag. Læs også Henne Kirkeby Kro får en Michelin-stjerne