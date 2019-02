Restauranter håber på ny sydjysk stjerneregn

Mandag bliver det afsløret, hvilke restauranter der i 2019 kan bryste sig med en eller flere af de eftertragtede Michelin-stjerner. Tre sydjyske bejlere håber, de beholder deres stjerner.

Det er en af årets helt store begivenheder for stjernekokke, når Michelin Guide løfter sløret for, hvem der er blandt de udvalgte.

Uddelingen af årets stjerner foregår mandag aften i Musikhuset i Århus, og blandt de spændte deltagere er Mette Gassner fra Restaurant Ti Trin Ned i Fredericia.

Mette og Rainer Gassner har siden 2001 haft restauranten Ti Trin Ned, der de seneste to år har har haft en Michelin-stjerne. Foto: Ti Trin Ned

- Vi håber, vi får lov til at beholde den ene stjerne, vi har. Især det første år har det givet os en kæmpe eksponering, fortæller Mette Gassner til TV SYD.

Vi håber, vi får lov til at beholde den ene stjerne, vi har. Mette Gassner, Ti Trin Ned, Fredericia

Ti Trin Ned i Fredericia har de seneste to år haft en enkelt Michelin-stjerne i guiden. Det har været med til at udvikle restauranten, men samtidig er stjernen med til at lægge et kæmpe pres, fordi der opstår en frygt for at miste den igen.

- Det vil være det værste, der kunne ske, lyder det korte svar fra Mette Gassner.

Restauranten flyttede for kort tid siden til nye lokaler i Kanalbyen i Fredericia.

Ifølge en undersøgelse fra Horesta giver en Michelin-stjerne en "hype", og den typiske nykårede Michelin-restaurant oplever det første år en vækst i omsætning på 25 procent.

Det betyder dog ikke, ifølge undersøgelsen, at overskuddet bliver større. Den stigende omsætning bliver ofte brugt til at øge antallet af medarbejdere og udvikling af forretningen.

Tre ud af 25

Tre sydjyske restauranter har lige nu en eller flere michelin-stjerner. Ud over Ti Trin Ned gælder det også Restaurant MeMu i Vejle og Henne Kirkeby Kro.

Henne Kirkeby Kro er samtidig én af tre danske restauranter, der har fået tildelt to stjerner i guiden.

25 danske restauranter har en eller flere stjerner. Den allerførste stjerne fik Kong Hans i København i 1983. Henne Kirkeby Kro fik den første sydjyske stjerne i 2016.

Madanmelder tror på Vejle-restaurant

Ifølge en af de allermest erfarne danske madanmeldere, Bent Christensen fra Den Danske Spiseguide, er der gode chancer for, at restauranterne beholder deres stjerner også i 2019.

- Jeg kan ikke se nogen grund til, at de ikke skulle, siger han til TV SYD.

Samtidig mener Bent Christensen, at der burde være en chance for, at Restaurant Tree Top på Hotel Munkebjerg i Vejle denne gang kommer med i det gode selskab og får en stjerne.

Restauranten har flere gange tidligere været nævnt, uden at det er lykkedes den at få en stjerne.

Michelin-stjerner i kroner De danske Michelin-restauranter omsatte i 2018 for mellem 300 og 400 millioner kroner.



På restauranter udenfor København var omsætningen i gennemsnit på 7,4 millioner kroner.



Den gennemsnitlige gæst bruger godt 1.600 kroner før moms på et besøg. Kilde: Horesta Se mere