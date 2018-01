Retsordfører om VUC-sag: Jeg har aldrig set noget lignende

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen er overrasket over omfanget af kritikpunkter i sagen mod VUC Syd.

- Jeg var ved at tabe næse og mund, da jeg læste om udgifterne til indretning af direktørens kontor. Jeg skulle lige læse det to gange, for at se om kommaet var sat rigtigt.

Sådan siger Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen om VUC Syd-sagen til TV SYD.

- Godt 87.000 kroner på et tv, en sovesofa til mere end 80.000 kroner og tre malerier til over 200.000 kroner. Hvordan kan man bruge 1,4 mio. kroner for meget på kunst?

Peter Kofod Poulsen er bosat og valgt i Haderslev, og har efter Radio24syvs afsløringer rejst sagen i Folketinget.

- Jeg er glad for, at jeg har rejst sagen – og at ministeren (red: Merete Riisager, LA) har reageret på det, siger Kofod Poulsen og fortsætter:

Han er meget overrasket over omfanget af kritikpunkterne fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har kulegravet sagen – og onsdag har sendt den påtænkte afgørelse til VUC Syd.

- Der er en hel grædemur af kritikpunkter fra styrelsen. Det er jo rigtig mange siders ensidig kritik, så det der overrasker mig mest er omfanget af kritikpunkter. Det er sag på sag på sag, hvor der efter styrelsens opfattelse er foregået noget forkert, siger retsordføreren.

Endelig er han dybt forundret over, at VUC Syd har handlet i strid med Grundloven.

- Tænk at man kan komme i karambolage med Grundlovens bestemmelser på grund af ugyldige klausuler i forbindelse med fratrædelser.

Retsordføreren ser nu spændt frem til 19. februar, hvor VUC Syds bestyrelse senest skal sende deres eventuelle bemærkninger til den påtænkte afgørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.