Ribe-Esbjerg tabte til tophold i sandt målorgie

Ribe-Esbjerg var ellers fint med i kampens indledende fase og midt i første halvleg stod det hele lige ved stillingen 11-11.

Men det er ikke uden grund, at GOG spiller med i toppen af rækken, og de fik frem mod pausen bragt sig komfortabelt foran med fem mål.

Det billede fortsatte i anden halvleg, hvor hjemmeholdet på et tidspunkt var bagud med hele tolv mål. Det blev dog kun til et nederlag på ni med slutstillingen 31-40.

Resultatet betyder, at GOG holder trit med Aalborg i kampen om førstepladsen, hvor nordjyderne aktuelt er to point foran. Med en sejr kunne Ribe-Esbjerg have bragt sig op på en slutspilsplads, men den går for nuværende til TTH, der dog blot er foran på målscorer.