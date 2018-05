Ribe skruer op for charmen overfor giftemodne par

17 tyske bryllupsarrangører inviteret for at gøre stor succes endnu større.

Karolin Reimann og Michael Maiwald går op af gulvet i Ribes gamle rådhus. Sammen med hendes 9-årige søn Johannes.

Parret emmer af lykke. Nu skal de snart sige ja til hinanden.

Der er jo sket en enorm vækst indenfor de seneste par år, og man skal jo heller ikke kimse ad, at de ligger en del penge i byen. Ikke alene på overnatningsstederne men også på restauranter, blomsterhandlere og så videre. Heidi Maimburg, leder Ribe Byferie

Dem vil Ribe gerne have endnu flere af. Så i dag torsdag og i morgen fredag vil 17 inviterede tyske bryllupsarrangører blive vist rundt i Esbjerg og Ribe. Så de vil pege på netop Ribe overfor deres kunder: Giftemodne par der ønsker en borgerlig vielse.

Der er ofte meget lang ventetid på at blive gift i Tyskland. Alene ventetiden på at få lov til at ansøge kan være over et halvt år. Så romantiske danske byer er populære. Som Tønder, Ærøskøbing og Ribe.

- De har en kæmpe betydning. Der er jo sket en enorm vækst indenfor de seneste par år, og man skal jo heller ikke kimse ad, at de ligger en del penge i byen. Ikke alene på overnatningsstederne men også på restauranter, blomsterhandlere og så videre, siger direktør i Ribe Byferie Heidi Maimburg.

Vielsesringene som Karolin Reimann og Michael Maiwal lige om lidt skal bære efter vielsen på Ribes gamle rådhus. Foto: Ole Møller

Faktisk vurderer Visit Ribe, at hvert par bruger ca. 5.000 kr. i byen. Det bliver samlet set til 6 mio. kr. om året.

Så der er kamp om de udenlandske borgerlige vielser. Som i Ribe er steget fra ca. 300 for få år siden til nu 1.200 – hvert år.

Kampen mod København

Men et politisk ønske om at oprette et centralt registreringskontor i København for at undgå proforma-ægteskaber kan ødelægge den gode forretning. Det frygter man i hvert fald i Ribe erhvervsliv. Men også de tyske bryllupsarrangører ryster på hovedet af det.

- Man kan alligevel ikke sikre sig 100 procent mod proforma-ægteskaber med en personlig registrering i København. Det kan man først efterprøve i Tyskland efter vielsen, siger Dieter Masche fra Muehlacker ved Stuttgart.

Der er ikke umiddelbart ret meget proforma over Karolin Reimann og Michael Maiwalds nys indgåede ægteskab. Velsignet af giftefogeden i Ribe, Bent Christensen.

- Det var skønt. Og spændende, siger Michael Maiwald.

Han tænker lidt og tilføjer så:

- Og meget kærligt.

De 17 bryllupsarrangører sad med under brylluppet og var begejstrede.

- Her tager man sig tid. Man er personligt engageret. Og ikke at forglemme har Ribe et af de smukkeste rådhuse ja ikke blot i Danmark, men i hele Skandinavien.