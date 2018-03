Ribes Jesper Holm er Danmarks svar på Dan Brown

En dag ringede Politikens forlag og nu er han i stald med så kendte krimiforfattere som Jussi Adler Olsen, Jens Henrik Jensen og Elsebeth Egholm. Nu skal Jesper Holms bog præsenteres for det kræsne publikum på Horsens krimimesse.

Danmarks svar på Dan Brown, står der på en plakat udenfor Varming Boghandel i Esbjerg.

Dan Brown? Ham den verdensberømte forfatter, der skrev Da Vinci Mysteriet?

Ja. Ham.

Fælles for ham og Jesper Holm fra Ribe er, at de begge skriver konspirationsthrillere, der levner god plads til kulde- og spændingsgysninger.

Det fine selskab

Før skrev Jesper Holm bøger, som han selv udgav eller udgav gennem et mindre forlag.

- Men så ringede Politikens forlag en dag, og nu er jeg kommet i fint selskab med de tunge drenge og piger, fortæller Jesper Holm til TV SYD.

Jesper Holm glæder sig til at præsentere sin nye bog for gæsterne på Krimimessen i Horsens. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Hans første bog i serien om Noah Smith, Corpus Christi, solgte 3.000 eksemplarer. Nu fortsætter den moderne, tavse og arrede tempelridder sin kamp. Lokalt foregår det i Esbjerg og Ribe. I udlandet foregår det i Rom og Syrien.

Jesper Holms succes kan mærkes i den lokale boghandel i Esbjerg.

- Vi har taget 300 eksemplarer hjem og allerede solgt 200 af dem, så det er jeg vældig godt tilfreds med, siger boghandler Asger Varming.

Krimimesse i Horsens

Her i weekenden skal det nye værk fra Jesper Holm smides for ”løverne”. De kræsne læsere på Krimimessen i Horsens.

- Det glæder jeg mig til. Sidste år kom der 7.000 gæster på messen. Det er jo mange, der så har mulighed for at stifte bekendskab med mine bøger om Noah Smith. Og så skal jeg da lige have en øl med min gode forfatterkollega Jens Henrik, smiler Jesper Holm.

Den seneste bog i serien hedder Pater Noster. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Han taler om Jens Henrik Jensen, der slog igennem med krimier om Nina Portland fra sin tidligere bopæl i Esbjerg. Han er siden rykket til Søvind ved Horsens og har i den grad øget sin succes.

Selv er Jesper Holm ved at skrive den tredje bog i serien. Med et håb om at kunne komme ind på det tyske marked.

- Tyskerne elsker konspirationsthrillere, siger Jesper Holm.

Og nu har han et stort forlag bag sig, der kan hjælpe ham.