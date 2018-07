Ringmærkning overstået: Storkeunger spillede døde

De tre storkeunger i reden i Smedager lå helt ubevægelige, da de blev ringmærket i eftermiddag. Nu skal en dna-prøve vise, hvilket køn ungerne har, og så kan en konkurrencen om deres navne gå i gang.

De tre storkeunger lå helt tæt sammen - uden at røre sig, da en lift fra Tinglev Brandvæsen i dag blev hejst op til reden. De spillede døde - det bedste forsvar mod fjenden.

Men det var nu en fugleven, der var med i liften - Hans Skov fra Dansk Ornitologisk Forening. Han er den eneste i landet, der har licens til at ringmærke storke, og det var netop, hvad han skulle i reden.

Men udover at få sat en ring om benet på de tre unger, så tog hans også en fjer fra hver af dem. Den skal bruges til at kønsbestemme ungerne.

Tinglev Brandvæsen på vej op til reden i Smedager. Foto: Bente Sønderby, TV SYD

Imens kunne omkring 40 personer se til fra landjorden. Club Syd havde inviteret sine medlemmer med til ringmærkningen, og også folk i nabolaget dukkede op.

Hvad skal storkene hedde

Nu bliver fjerene sendt til analyse, og resultatet er klar om ti dages tid. Og når det så er kendt, hvor mange hanstorke og hunstorke, der er i reden, så vil TV SYD udskrive en navnekonkurrence her på hjemmesiden. Navnene har de senere år været fra Astrid Lindgrens eventyr, fordi man vidste, at Tommy for år tilbage var fra Sverige. Derfor har ungerne blandt andet heddet Pippi og Alfred.