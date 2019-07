Se video: Ringrider føler sig som en stjerne

Ringriderfesten i Sønderborg er i fuld gang med optog gennem byen og ringridning på ringriderpladsen.

Mørk jakke, hvide ridebukser og hvid kasket. Thomas Ewers er behørigt klædt på til ringridning i Sønderborg, som han står der foran galgerne, som ringriderbanerne kaldes.

Thomas Ewers stammer fra Sønderborg og har siden barns ben deltaget ved den årlige ringriderfest i byen. Både ved optogene gennem byen og ved ringriderkonkurrencerne bagefter. Noget, han værdsætter højt og kommer hjem til fra sit studie i København hvert år.

- Da jeg var mindre, stod jeg og så på optoget. Så jeg har set det fra begge sider. Det er noget helt specielt at komme op på en hest og så se Sønderborg på den måde. Nu sidder man bare på den hest, og alle kigger på én, og man føler lidt, at man er en stjerne, fortæller Thomas Ewers, der finder det overvældende at ride gennem Sønderborg i optoget.

- Jeg prøver at vinke til folk og at se godt ud, for der jo så mange, der kigger, at man jo skal have en god holdning, mener han.

Far og farfar ritmestre

Thomas har ikke ringridningen fra fremmede. Hele familien har i flere generationer deltaget i festen og sågar også stået i spidsen for den i flere omgange.

- Min farfar (Otto Ewers, red.) er tidligere ritmester, og min far (Hans Otto Ewers, red.) er nuværende ritmester, fortæller Thomas, der i år deltager som rytter for syvende år i træk.

Han rider sammen med en stor del af familien. Både hans far, onkel, to fætre, en kusine og hans lillebror rider allesammen med.

- Jeg har specielt en tradition med, at jeg rider med min fætter. Vi startede i sin tid med at ride sammen til ringridning. Det er super hyggeligt, at vi har den tradition, siger Thomas.

Konkurrence i familien

Thomas Ewers har ikke sin egen hest, men lejer en hvert år. Træning før hver ringriderfest er sparsom.

- Ved Vesterbro Ringridning i København får jeg trænet lidt med lansen, men det er godt kun på cykel. Hesten sidder jeg kun på fredag og søndag ved festen, siger Thomas, der før søndagens konkurrence har håb om at klare sig en smule bedre end fredag, fordi der kører et væddemål i familien.

- I fredags tog jeg syv ringe, mens alle de andre i familien tog otte. Så nu bliver jeg nødt til at have mindst én mere end de andre. Jeg tror, jeg har en fordel ved, at nogle af de andre var i byen i går, og det har jeg ikke, fortæller Thomas Ewers.