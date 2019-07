Se video: Ringridere bragte blomster til dronningen

Dronningen modtog blomster fra store som små, da ringriderne fra Gråsten søndag fulgte traditionen og lagde vejen forbi Gråsten Slot.

Optoget drog fra Gråsten Rideskole klokken 11.30, og høj og lav var med i bogstaveligste forstand. Lige fra rigtige, store heste over ponyer til store og små cykler. Og mange havde en blomst med til dronningen.

De blev modtaget lidt efter klokken 12 af dronning Margrethe, prinsesse Benedikte og en hofdame, der samlede blomsterne op i en stor kurv.

Musik skal der til

Optoget blev akkompagneret af Rinkenæs Brassband og Broager Showband, og ved 13-tiden nåede optoget Ringriderpladse, hvor ringridningen gik i gang for alvor.

Samtidig åbnede alle de andre aktiviteter.

Kjærs Tivoli åbnede for godterne, mens Ringriderforeningens tombola og pølsetelt satte gang i forretningen.

Kræmmerne åbnede boderne og på Gråsten Stadion gik Ringridercupen i fodbold i gang.

Og selvfølgelig ringridning, 11 galger, 2 ponygalger og cykelringridergalger.

En glad pige

Midt i al virakken var der en pige, som var særligt glad og lettet. Forleden fortalte 12-årige Sofia Beyer til TV SYD, at hun frygtede, at dronningen skulle stille i en gul regnfrakke og skræmme hendes hest Anton. Eller endnu værre: at Anton skulle besørge på dronningens sko. Ingen af tingene skete...

