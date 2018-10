Varme for milliarder: Risikerer at forsvinde op i den blå luft

De kommende datacentre i Aabenraa vil kunne forsyne hele Sønderjylland og Flensborg med fjernvarme - hvis ellers politikerne vil.

Når Apple og Google tager deres gigantiske datacentre ved Kassø udenfor Aabenraa i brug, så vil kølingen af tusindvis af servere levere overskudsvarme i enorme mængder.

Faktisk vil varmen fra maskinerne kunne forsyne hele Sønderjylland og Flensborg med fjernvarme, hvis politikerne ellers skaber muligheder for at nyttiggøre energien.

To gigantiske datacentre er på vej i Kassø ved Aabenraa. Kort: Niels Johannesen

Lige nu skaber det seneste energiforlig imidlertid voldsomme forhindringer. En ny afgift på overskudsvarme lurer i horisonten, og samtidig vil politikerne udfase tilslutningspligten på fjernvarmeområdet.

De to ting tilsammen risikerer at lægge ambitiøse planer om at udnytte overskudsvarmen på is - og resultatet kan blive, at man med en god gammel talemåde i stedet kommer til at fyre for gråspurvene.

Det skriver Mediehuset Ingeniøren lørdag.

Et opgør med pligten til at aftage fjernvarme vil betyde, at fjernvarmeværkerne ikke tør binde an med at investere store beløb i at udnytte varmen - alene i Sønderjylland kræver det investeringer i størrelsesordenen 1,25-1,50 milliarder kroner i transmissionsledninger og varmepumper for at få overskudsvarmen fra Kassø ud til Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder og Flensborg.

Overskudsvarmen fra Apple og Google vil kunne forsyne hele Sønderjylland og Flensborg med fjernvarme. Kort: Niels Johannesen

- Det bliver en alt for usikker investering, hvis politikerne fjerner tilslutningspligten, siger chefanalytiker Nina Detlefsen fra Grøn Energi til Ingeniøren.

Formanden for Dansk Fjernvarme, borgmester Jesper Frost Rasmussen fra Esbjerg, siger til TV SYD, at der også spøger en ny afgift på overskudsvarme på Christiansborg - og at en sådan vil være gift for en udnyttelse af overskudsvarme fremover.

På Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg lørdag fremlagde projektchef Niels Johannesen fra Aabenraa Kommune tanker om en udnyttelse af overkudsvarmen fra de kommende datacentre i Kassø for 2.200 energifolk fra hele landet.

Niels Johannesen fortalte, at potentialet er kæmpestort. Vi anvender energien to gange - grøn strøm bliver til varme, og vi undgår energispild til glæde for fællesskabet og samfundsøkonomien.

Formanden for KLs miljø- og forsyningsudvalg, Fredericias borgmester Jacob Bjerregaard, har sammen med borgmestrene i landets seks største byer skrevet til regering og Folketinget med en opfordring om at stille udfasningen af tilslutningspligten i bero.

Og endelig har Aabenraas borgmester Thomas Andresen tre gange i løbet af de seneste uger været på Christiansborg for at tale varmt for en udnyttelse af overskudsvarmen.

- Det er fuldstændig tåbeligt at sende masser af god varme op i den blå luft, siger borgmesteren til TV SYD.