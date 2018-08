Risiko for kraftig regn og skybrud

Natten til tirsdag varsler DMI risiko for voldsomt vejr med kraftig regn og endda skybrud.

Omkring klokken 03 natten mellem mandag og tirsdag er der risiko for kraftig regn over Syd- og Sønderjylland. Et lavtryk vil i løbet af natten og tirsdag formiddag bevæge sig langsomt ind over landet fra sydvest ledsaget af store mængder regn og tordenbyer.

Stedvis kan der falde mellem 25 og 35 millimeter vand på seks timer, og der er desuden risiko for lokale skybrud med mere end 15 millimeter vand på blot 30 minutter.

De massive mængder vand skaber fare for oversvømmelse af lavtliggende områder og af kældre. Der er også risiko for vand på kørebaner og i viadukter, og det kan være nødvendigt at være opmærksom på nedsat sigtbarhed.

DMI forventer at lavtrykket tirsdag middag bevæger sig ud over Kattegat, hvorfra det fjerner sig mod øst.

Læs også Lottes kælder er fuld af vand - igen