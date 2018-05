Risiko for pludselige skybrud

Endnu en varm dag venter - men i Syd- og Sønderjylland kan man risikere lokale skybrud, der dukker op ud af det blå i eftermiddags- og aftentimerne.

Varslet om skybrud kommer fra DMI, som advarer om, at lokale byger og skybrud kan ”poppe op som trold af en æske”.

Risikoen for lokale skybrud er størst i den sydvestlige del af landet – det vil sige i Syd- og Sønderjylland – hvor indbyggerne i især Aabenraa, Tønder, Haderslev, Kolding, Vejen, Esbjerg og Varde kommuner er udsat for pludseligt opståede, voldsomme byger, som kan kaste mere end 15 millimeter regn af sig på en halv time. Bygerne forventes at bevæge sig langsomt mod sydvest, og kan være ledsaget af torden.

Men selvom varslet om skybrud primært gælder for det sydlige Jylland, så kan man ikke føle sig sikker andre steder i landsdelen. Også her kan der pludselig bygges byger op, som kan give store mængder regn.

Det vil dog langt fra være alle, der kommer til at opleve skybrud. De kraftige byger forventes at opstå meget lokalt, mens områder blot få kilometer derfra kun vil opleve smådryp.