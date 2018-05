Risiko for skybrud i landsdelen

DMI varsler mandag risiko for skybrud med mellem 25 og 35 mm regn, som falder på 30 minutter. Der er desuden mulighed for kraftig torden med vindstød over 15 meter i sekundet.

Når du skal på arbejde eller blot ud at køre mandag morgen, så skal man være ekstra opmærksom på, at der er risiko for både voldsomt regnvejr og kraftig torden, så det er en god ide, at have god tid, og tage sine forholdsregler.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler nemlig regnvejr med risiko for skybrud med op til 35 mm regn. I halen af den voldsomme regn, er der også risiko for et voldsomt tordenvejr.

- Man skal tage sine forholdsregler både i trafikken, men også i hjemmet, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, til TV SYD.

- Det er vigtigt at køre forsigtigt i sådan et vejr, og da der i forbindelse med tordenvejret er varslet risiko for vindstød på op til 15 meter i sekundet, så skal man altså passe på sig selv, hvis man skal ud, siger vagtchefen.

DMI oplyser, at tordenvejret udgør en fare for, at der opstår lynbrande, og at der desuden vil være risiko for nedbrud af elektriske systemer.

Desuden kan et skybrud medfører risiko for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning) samt nedsat sigtbarhed.

Varslet gælder frem til klokken 10.30 mandag.