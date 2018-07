Risiko for skybrud lørdag

Varslet gælder for Syd- og Sønderjylland, Trekantområdet, Vestjylland og Ikast-Brande

Lørdag er der risiko for, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 min samt risiko for kraftig torden

Torden medfører fare for lynbrande, risiko for nedbrud af elektriske systemer, risiko for mange fejlalarmer fra automatiske anlæg. Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning), nedsat sigtbarhed.

Gælder fra lørdag klokken 16 til 21.

Kilde: DMI