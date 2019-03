Risiko for svinepest: Transportører sjusker med vask

Ofte er transportører ikke grundige nok med rengøring af lastbiler. Svinepest i Danmark vil koste milliarder.

Mens der langs den dansk-tyske grænse arbejdes på et 70 kilometer langt vildsvinehegn til flere millioner, kan sløsede svinetransportører bringe afrikansk svinepest til Danmark i lastbiler, som kommer susende ad motor- og landeveje.

I fire ud af 10 tilfælde rengøres lastbilerne nemlig ikke tilstrækkeligt til at eliminere risikoen for spredning af afrikansk svinepest.

Det viser en stikprøvekontrol, som Fødevarestyrelsen har foretaget på 300 lastbiler.

Sygdommen rammer alle racer af svin og vildsvin og er frygtet i industrien, da den kan få store konsekvenser for dansk svineeksport.

Ville koste Danmark milliarder

Den har dog aldrig været konstateret i Danmark, og det skal vi være glade for, mener chefkonsulent i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard.

- Det ville koste flere milliarder i tabte eksportindtægter, fordi al vores eksport til tredjelande ville blive lukket øjeblikkeligt, siger han.

De kontrollerede lastbiler var autoriseret i blandt andet Belgien, Polen og Tjekkiet.

Det er alle lande, hvor der i senere år har været tilfælde af virussygdommen.

- Dette viser dog ikke, i hvilke lande transportmidlerne har aflæsset dyr, og om det er i lande, hvor der er udbrud af afrikansk svinepest, skriver styrelsen i rapporten.

Lastbilerne var autoriseret i otte EU-lande

De 300 transportmidler var ifølge styrelsen registreret hos 89 forskellige transportvirksomheder.

Lastbilerne var autoriseret i otte EU-lande - heriblandt Danmark.

Generelt kører mange lastbiler i de områder, hvor der er svinepest i vildsvin, forklarer Mellergaard.

- Det er ikke alle steder i udlandet, hvor der er hegn omkring besætningerne, som sikrer, at der ikke kan have gået vildsvin i nærheden, siger han.

Mangelfuld indsats

Selv om alle lastbilerne i kontrollen blev rengjort og desinficeret, efter at svinene var blevet læsset af, var indsatsen ofte mangelfuld.

- Det handler ikke om, at de er fyldt med møg og strøelse og lignende. De har en basisrengøring, siger Stig Mellergaard.

- Men vi finder gødningsrester rundt omkring i bilen, og dér kan der altså gemme sig en virus, hvis der har været afrikansk svinepest.

35 anmeldelser og 120 forbud

Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol udløste i alt 35 politianmeldelser og 120 forbud.

I seks tilfælde førte den mangelfulde rengøring kun til en indskærpelse, skriver styrelsen.

Mellergaard medgiver, at risikoen for, at svinepest bliver ført ind via lastbiler, ikke er "vanvittigt stor".

- Men grunden til, at vi reagerer sådan, er, at konsekvenserne ville være så store, siger han.

Læs også VILDSVINEHEGN Svineproducent dumper hegnet - det er fuld af huller

Det omstridte vildsvinehegn, der netop skal holde svinepesten ude af Danmark, ventes at stå færdig til efteråret.

De første stolper til hegnet blev sat i januar.